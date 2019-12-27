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Бизнесмен с Урала попал в топ-10 самых успешных миллиардеров РФ

Экономика

Бизнесмен, руководитель Уральской горно-металлургической компании (УГМК) оказался на 10-ой строчке топа самых успешных миллиардеров России 2010-х годов по версии издания Forbes.

"Прирост доходов Андрея Козицына за этот период достиг 4,6 млрд долларов", — передает Forbes.

Согласно сведениям издания, состояние предпринимателя в целом оценивают в 5,8 млрд долларов. В 2010 году размер его личных активов составил 1,2 млрд долларов. Как считают журналисты, причиной роста акций компании УГМК выступило повышение цен на медь, используемую в сборке электромобилей.

В топе также оказались бизнесмены Владимир Лисин (прирост за 10 лет 5 млрд долларов), Алишер Усманов (+ 5,3 млрд долларов), Виктор Вексельберг (+ 5,5 млрд долларов) и другие.

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