Россияне объяснили, почему выбирают самозанятость

Жители России озвучили причины, по которым они зарегистрировались в качестве самозанятых. Так, самой распространенной причиной оказалась самореализация и стремление заниматься любимым делом. Такие данные были получены в ходе опроса от Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Вторая причина заключается в возможности самостоятельно планировать объемы нагрузки и оставлять больше времени на семью и хобби. А третья — в нежелание иметь проблемы с законом и понести ответственность за неуплату налогов.

Кроме этого, среди причин россияне называли обязательное условие контракта при работе с заказчиком и возможность официального подтверждения наличия заработка для получения кредита или визы.