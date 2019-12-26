Путин: свыше половины бедных россиян проживают в селах

Именно в селах проживают свыше 50% граждан с низкими доходами. Проблема сокращения бедности во многим имеет сельское измерение, об этом сегодня, 26 декабря, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Государственного совета.

Он пояснил, что средняя заработная плата в сельском хозяйстве не превышает 2/3 от уровня средней зарплаты в целом по экономике. Компаниям следует обратить на это внимание и больше думать о благополучии граждан.

"Именно в деревнях проживает больше половины, около 53% граждан с низкими доходами", — подчеркнул Путин.

Он также добавил, что отдельного нацпроекта для сельских территорий пока не разработано, но их интересы должны учитываться, а планы и принимаемые меры различных ведомств - строго скоординированы.