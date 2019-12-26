Орешкин усомнился в важности нацпроектов для роста ВВП

Нацпроекты решают в России важные социально-экономические задачи, но они не смогут произвести революцию в плане экономического роста. Такое заявление сделал руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Что из себя представляют нацпроекты? Это 1/10 бюджетных расходов. Не могут 10% бюджетных расходов что-то существенно поменять в экономике. Важны ли национальные проекты? Безусловно. Они решают огромное число назревших и перезревших задач по различным социально-экономическим направлениям", — пояснил министр.

По мнению Орешкина, нацпроекты способны улучшить ситуацию с раковыми заболеваниями, строительством дорог, развитием городской инфраструктуры, улучшением экологии, повышением доступности кредитования для компаний малого и среднего бизнеса.