Нацпроекты решают в России важные социально-экономические задачи, но они не смогут произвести революцию в плане экономического роста. Такое заявление сделал руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".
"Что из себя представляют нацпроекты? Это 1/10 бюджетных расходов. Не могут 10% бюджетных расходов что-то существенно поменять в экономике. Важны ли национальные проекты? Безусловно. Они решают огромное число назревших и перезревших задач по различным социально-экономическим направлениям", — пояснил министр.
По мнению Орешкина, нацпроекты способны улучшить ситуацию с раковыми заболеваниями, строительством дорог, развитием городской инфраструктуры, улучшением экологии, повышением доступности кредитования для компаний малого и среднего бизнеса.
"То есть точечные истории представляют большую важность, в каждой определенной сфере они дают возможность движения вперед", — заключил министр.
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