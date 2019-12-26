В России могут отменить НДФЛ для малоимущих и повысить для остальных

В России обсуждается возможность отмены налога на доходы физических лиц для малоимущих и введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума.

Как пишет mk.ru, при этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что по поводу этой темы никаких совещаний не проходило.

Тем не менее разные источники пишут, что власти обсуждают возможность отмены НДФЛ для жителей России, у которых доходы в месяц составляют до 10 тысяч рублей. Кроме этого, не исключается введение вычета из НДФЛ в размере, равном 1,5 прожиточного минимума для всех граждан. Но ставка НДФЛ может увеличиться с 13 до 16%.

Какие могут быть издержки?

Еще указывается, что из-за реформы регионы могут лишиться 1-1,5 трлн рублей. Как сообщил один из источников, ставка поднимется не на 3%, а в два раза. Отмена налога может затронуть 13% россиян.

Напомним, ранее в поддержку отмены НДФЛ для малообеспеченных граждан РФ высказывался руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин.