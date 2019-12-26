Америка теряет огромные деньги от пробок на дорогах

В Техасском институте транспорта подсчитали ежегодные потери американской экономики от заторов на дорогах. Об этом сообщает CNBC.

По результатам недавно проведенного исследования, жители городов США проводят в пробках в среднем по 54 часа в год, из-за чего экономика страны теряет по 179 миллиардов долларов каждый год.

Кроме этого, уточняется, что материальный урон от заторов на дорогах равняется примерно 1080 долларам на человека в год. Также, за время стояния в пробках зря тратится около 12,5 миллиарда литров топлива.

В чем главная причина потерь?

Ученые сделали вывод, что существенная доля этих потерь возникает из-за фантомных пробок — заторов, которые создаются без видимых на то причин.