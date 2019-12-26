В России повысятся цены на услуги ЖКХ в 2020 году

В будущем году в среднем по РФ плата за коммунальные услуги увеличится сразу на 4%. Цены на ЖКХ поднимутся с 1 июля 2020 года, а далее индексация тарифов будет производиться раз в год.

"В будущем году цены вырастут один раз — с 1 июля, в среднем по стране рост составит 4%. В текущем году тарифы повышались два раза, поскольку брался в расчет рост НДС на 2%, в дальнейшем эта практика применяться не будет", — пояснили изданию "Известия" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

Однократное повышение цен на ЖКУ в 2020 году устанавливается распоряжением правительства России, где определяются предельные индексы повышения платы в областях страны. Как пояснила исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева, действие документа распространяется на газ, электроэнергию, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, а также вывоз мусорных отходов.