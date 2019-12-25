В Петербурге дорожают апельсины, но дешевеет икра

Также в Северной столице выросли цены на рыбу и рыбные деликатесы.

Отмечается, что за год в Санкт-Петербурге почти на 7% стала стоить дешевле икра лососевых рыб российского производства. В ноябре ее можно было приобрести в среднем за 3661 рубль за один килограмм. Об этом передает портал 78.ru, ссылаясь на данные Петростата.

При этом выросли в цене в Санкт-Петербурге апельсины. Цена на этот фрукт выросла почти на 8%. В ноябре они стоили около 103 рублей за килограмм.

Шампанское производства России подорожало на 3,5%. За бутылку в ноябре жителям Петербурга в среднем приходилось отдавать 408 рублей.

Около 0,3% к цене в городе на Неве за год прибавила рыба, причем как охлажденная, так и мороженая. В среднем она стоит 597 рублей за килограмм. А соленые и копченые деликатесы из рыбы стали стоить дороже на 3%, средняя цена данной категории продуктов питания составляет 1703 рубля.