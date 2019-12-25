Рост нефтяных цен приостановился из-за Рождества

Сегодня, 25 декабря, рынки закроются из-за празднования Рождества, поэтому каких-либо изменений в цене нефти не предвидится. Об этом журналистам рассказал глава Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

"Но уже в первый день торговли котировки могут просесть на фоне новостей о возобновлении добычи нефти в нейтральной зоне между Кувейтом и Саудовской Аравией", — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что сторонами было прекращено производство в этом регионе вследствие вооруженного конфликта в 2014–2015 году, но на днях они пришли к договоренности и теперь глобальный спрос может, теоретически, вырасти примерно на 500 тысяч баррелей в сутки.

При этом Николаев пояснил, что в реальности это вряд ли случится в ближайшей перспективе, поскольку государства обязаны соблюдать условия соглашения ОПЕК+ и уменьшать активность. Но нефтяные котировки подросли более чем на 10% в декабре, а это означает, что инвесторы могут использовать эту новость в качестве повода для фиксации прибыли.