Решение президента России Владимира Путина по поводу создания резервных фондов сыграло главную роль в спасении экономики страны. Об этом информагентству РИА "Новости" заявил экс-министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Он считает, что Путин — единственный, кто "вопреки многим мнениям" выступил в поддержку создания Стабилизационного фонда, а после Резервного фонда и Фонда национального достояния, которые в период экономического кризиса 2008-2009 годов "сыграли определяющую роль".

"Только благодаря его политической воле это было создано", — уверен руководитель Счетной палаты. Несмотря на кризисную ситуацию, в России "не уменьшались зарплаты, а пенсии даже подняли в два раза в тот кризисный момент", - подчеркнул он.

"И в целом создание фондов сыграло главенствующую роль в спасении экономики, социальных расходов", — подытожил Алексей Кудрин.