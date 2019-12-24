Доля контрафакта в магазинах России достигла 60%

Объем общего оборота нелегальных товаров в "островках" торговых центров России превысил 25 млрд рублей в год, примерно 75% жителей России приобретают подделки. Такие результаты показало исследование, проведенное юридической компании BrandMonitor.

Считается, что подделки обычно продаются на вещевых рынках, но в действительности они не менее широко представлены в крупных ТЦ. Контрафакт в торговых центрах продается, в том числе, через "островки". Речь идет о небольших отдельно стоящих прилавках в зонах плотного скопления покупателей. Исследование от BrandMonitor показало, что объемы продаж контрафакта через островки составляет более 25 млрд рублей ежегодно.

Посредством "островков" распространяются игрушки для детей, аксессуары для электроники, сумки и рюкзаки, косметическая и парфюмерная продукция. Доля нелегальных товаров доходит до 60% — в зависимости от типа островка и категории ТЦ.