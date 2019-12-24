Силуанов назвал причину роста реальных доходов россиян

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пояснил рост реальных доходов граждан в 2019 году. Он полагает, что это произошло из-за перелома тенденции последних лет.

Министр полагает, что это случилось вследствие "роста заработных плат, за счет повышения пенсий и пособий, которые росли намного выше инфляции", а также по причине падения инфляции.

Силуанов также отметил, что в последние годы в России "реальные располагаемые доходы не увеличивались, всегда находились в минусе".