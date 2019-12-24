Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пояснил рост реальных доходов граждан в 2019 году. Он полагает, что это произошло из-за перелома тенденции последних лет.
Министр полагает, что это случилось вследствие "роста заработных плат, за счет повышения пенсий и пособий, которые росли намного выше инфляции", а также по причине падения инфляции.
Силуанов также отметил, что в последние годы в России "реальные располагаемые доходы не увеличивались, всегда находились в минусе".
"В первом квартале тоже, если обратить внимание, было отрицательное значение, а во втором квартале, третьем квартале — начался рост. Причем в третьем квартале отмечались хорошие темпы роста реальных располагаемых доходов", — подчеркнул министр.
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