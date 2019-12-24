Обсуждение темы об отмене подоходного налога для малоимущих россиян может быть обусловлено тем, что "партия власти" теряет рейтинг и за счет такого рода мер желает вернуть его себе. Об этом журналистам заявил первый заместитель главы партии "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление, что в Кремле пока не выработали определенную позицию по вопросу отмены подоходного налога для малоимущих граждан и это предложение требует проработки в разных ведомствах.
"Эта мера давно уже назревает, "Справедливая Россия" предлагала ее несколько лет назад — когда мы рассуждаем о прогрессивной шкале налогообложения, как раз с малообеспеченных предлагаем этот налог вообще не взимать. Потому что ситуация непонятная — государство вводит меры поддержки из бюджета для малообеспеченных, выплачивает средства одной рукой, а другой — забирает часть денег в виде налогов", — сказал Емельянов.
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