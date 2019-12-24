Депутат объяснил причину возможной отмены НДФЛ для малоимущих в России

Обсуждение темы об отмене подоходного налога для малоимущих россиян может быть обусловлено тем, что "партия власти" теряет рейтинг и за счет такого рода мер желает вернуть его себе. Об этом журналистам заявил первый заместитель главы партии "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление, что в Кремле пока не выработали определенную позицию по вопросу отмены подоходного налога для малоимущих граждан и это предложение требует проработки в разных ведомствах.