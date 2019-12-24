В РФ резко увеличилось производство грибов

За прошедший год рынок шампиньонов в АПК вырос на 20%, получив звание самого динамично развивающегося рынка. В текущем году рост объемов производства составил почти 50%.

Примечательно, что до введения продуктового эмбарго доля импортных грибов на российском рынке составляла около 90%. Уже в 2018 году она сократилась до 45%, что является отличным примером работающего импортозамещения.