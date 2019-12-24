За прошедший год рынок шампиньонов в АПК вырос на 20%, получив звание самого динамично развивающегося рынка. В текущем году рост объемов производства составил почти 50%.
Примечательно, что до введения продуктового эмбарго доля импортных грибов на российском рынке составляла около 90%. Уже в 2018 году она сократилась до 45%, что является отличным примером работающего импортозамещения.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.