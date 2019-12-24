Forbes обнародовал рейтинг самых богатых музыкантов

Издание Forbes перед Рождеством опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов последнего десятилетия. Во главе списка эксперты поставили рэпера и продюсера из США Доктора Дре. И это при том, что последний его альбом вышел еще в 2015-м году, а в турне он не ездил два десятка лет.

Между тем за последние 10 лет музыканту удалось заработать 950 миллионов долларов. Это стало возможным. Главным образом, благодаря успешному вложению капитала — рэпер владеет 20% акций компании Beats, которая выпускает наушники.

На второй позиции списка оказалась Тейлор Свифт ($825 млн), на третьей — Бейонсе ($685 млн). Но они все это время плодотворно работали: выпускали диски, выступали на концертах, отправлялись в турне, снимались в рекламных роликах.

Также в топ-10 богатейших исполнителей и музыкальных групп оказались U2 (675 млн долларов), Дидди (605 млн), Элтон Джон (565 млн), Джей Зи (560 млн) и другие.