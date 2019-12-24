Производство золота в России выросло на 17% за три квартала

Объемы производства золота в России увеличились в январе-сентябре текущего года на 17% в годовом выражении и составили 271 тонну. Такие данные приводит Минфин.

В частности, выпуск добычного золота стал больше на 9% и составил 212,5 тонн, попутного золота — на 21%, до 14,2 тонны, вторичного золота — в 1,7 раза, до 44,4 тонны. При этом объемы производства серебра уменьшились за первые III квартала чуть более чем на 10%, до 719,57 тонн.

Что касается мировых цен на золото, они в 2019 году выросли примерно на 15%. Сегодня, 24 декабря, цена тройской унции составляет $1495,1. Наиболее высокая цена на драгоценный металл зафиксирована в сентябре 2011 года — $1895 за тройскую унцию. В будущем году золото может вырасти в цене на 15-20%, до $1774 за тройскую унцию, прогнозируют аналитики c Уолл-стрит.