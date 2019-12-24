Эксперт: пенсию более 50 тысяч рублей в России заработать можно

В Пенсионном фонде России (ПФР) недавно рассказали, что если гражданин России выйдет на пенсию гораздо позже положенного срока (на 10 лет и более), его пенсия может значительно вырасти — до 51 тысяч рублей в месяц и более.

Александр Львович Сафонов, профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ в эксклюзивном комментарии для "Правды.Ру" пояснил, насколько реальна такая ситуация в актуальных условиях в нашей стране.

Он пояснил, что действующая система начисления пенсий, вне сомнений, предусматривает дополнительные бонусы за переработку. Дополнительный стаж учитывается, в том числе бонусы учитывают заработную плату. В принципе, потенциально россиянин может заработать эту пенсию, потому что максимальная пенсия, которая вообще по старости, при стандартном пенсионном возрасте, составляет 28 тысяч рублей, сказал Александр Сафонов.

Как добиться пенсии в 50 тысяч рублей и больше?

При этом профессор уточнил, что максимальная пенсия в 50 тысяч рублей и более назначается с учетом еще какой-либо специфики работы человека. Речь идет о вредных условиях труда или работе в условиях Севера.