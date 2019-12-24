В Пенсионном фонде России (ПФР) недавно рассказали, что если гражданин России выйдет на пенсию гораздо позже положенного срока (на 10 лет и более), его пенсия может значительно вырасти — до 51 тысяч рублей в месяц и более.
Александр Львович Сафонов, профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ в эксклюзивном комментарии для "Правды.Ру" пояснил, насколько реальна такая ситуация в актуальных условиях в нашей стране.
Он пояснил, что действующая система начисления пенсий, вне сомнений, предусматривает дополнительные бонусы за переработку. Дополнительный стаж учитывается, в том числе бонусы учитывают заработную плату. В принципе, потенциально россиянин может заработать эту пенсию, потому что максимальная пенсия, которая вообще по старости, при стандартном пенсионном возрасте, составляет 28 тысяч рублей, сказал Александр Сафонов.
При этом профессор уточнил, что максимальная пенсия в 50 тысяч рублей и более назначается с учетом еще какой-либо специфики работы человека. Речь идет о вредных условиях труда или работе в условиях Севера.
«По крайней мере, чтобы увеличилась пенсия в два раза с максималки - это, наверное, трудно достижимая ситуация всего лишь за 10 лет. Там таких повышающих коэффициентов нет», - добавил эксперт.
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