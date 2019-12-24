Определен наследник банка "Уралсиб"

Жена Владимира Когана Людмила стала владельцем банка "Уралсиб" после смерти своего супруга. К ней по наследству перешли 81,81% акций банка. Об этом "РБК" сообщила представитель банка Ирина Волина. Также Людмилу Коган рекомендуют утвердить в качестве главного санатора.

Напомним, Владимир Коган выиграл аукцион на санацию банка "Уралсиб" в 2015 году, однако весной 2018 он перенес инсульт и скончался 20 июня 2019 года.