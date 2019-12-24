Жена Владимира Когана Людмила стала владельцем банка "Уралсиб" после смерти своего супруга. К ней по наследству перешли 81,81% акций банка. Об этом "РБК" сообщила представитель банка Ирина Волина. Также Людмилу Коган рекомендуют утвердить в качестве главного санатора.
Напомним, Владимир Коган выиграл аукцион на санацию банка "Уралсиб" в 2015 году, однако весной 2018 он перенес инсульт и скончался 20 июня 2019 года.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.