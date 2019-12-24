Самозанятые перечислили налогов более 1 млрд рублей в 2019 году

Более 330 тысяч жителей России зарегистрировались в качестве самозанятых. Общий размер поступлений по налогу на профессиональный доход превысил в текущем году один миллиард рублей. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что 67% участников специального налогового режима ранее не декларировали доходы от ведения бизнеса. Чаще всего самозанятые работают водителями такси (18%), сдают в аренду недвижимость (9,8%), предоставляют консультации (8,5%), занимаются строительством (7,1%), оказывают услуги репетиторов (5,7%), ведут маркетинговую и рекламную деятельность (4,8%).

За весь период с начала эксперимента с 1 января этого года самозанятыми были выполнены работы на 37,5 млн руб., средний чек составил почти 1100 руб. Общий доход самозанятых превысил 40,4 млрд руб. К настоящему времени они перевели в бюджет 1,060 млрд руб. налоговых платежей.