Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Упавший Су-57 должны были передать военным на этой неделе
Опубликован список самых депрессивных городов РФ:18-е место у Москвы
СК проверит жалобы медиков новгородского роддома на сокращение зарплат
Украинская диаспора назвала Крымский мост "уроком Киеву"
Россияне назвали худшие подарки на Новый год
Режим ЧС действует в Югре из-за разлива нефти в Иртыше
L'Obs: Европе стоит отойти от "крестовых походов" в отношении к России
Источник Правда.Ру

Арестованный священник в Оренбуржье оставил долг в 300 тысяч рублей

Экономика

В селе Саракташе Оренбургской области новое руководство обители, которой ранее руководил обвиненный в преступлениях против несовершеннолетних священник Николай Стремский, принимает меры, направленные на ликвидацию долгов. Об этом сообщает информагентство РИА "Новости".

Напомним, 17 декабря ФНС приостановила операции по расчетному счету учреждения. Поступающие деньги идут на выплату налогов и пеней. Кроме этого, обитель задолжала около 300 тысяч рублей за услуги ЖКХ.

Что говорят в епархии?

Представители епархии опровергли арест счетов и активов православной Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия в сумме около полумиллиона рублей.

Как сообщалось ранее, Стремский помещен в СИЗО до 12 февраля. Еще в изолятор поместили его приемную дочь и ее мужа, срок их заключения завершится 12 января.

долг арест деньги обитель оренбург священник николай стремский
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Судьбоносные отступления в истории сражений
Формула небес
Рики Мартин, который нашел себя - Гороскоп дня
Декабрь
24 декабря: Ку-клукс-клан, ввод войск в Афганистан и последний герой СССР
Последние материалы
Упавший Су-57 должны были передать военным на этой неделе
Опубликован список самых депрессивных городов РФ:18-е место у Москвы
СК проверит жалобы медиков новгородского роддома на сокращение зарплат
Украинская диаспора назвала Крымский мост "уроком Киеву"
Россияне назвали худшие подарки на Новый год
Режим ЧС действует в Югре из-за разлива нефти в Иртыше
L'Obs: Европе стоит отойти от "крестовых походов" в отношении к России
Правление СБР исключило Малышко и Воронину из состава сборной России
За волной смертельных тюремных бунтов в Гондурасе стоит одна банда
В России начали продавать банки со снегом
Популярное
Формула небес
Прогноз на 2020 год: Лев, Дева, Весы, Скорпион

Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.

Прогноз на 2020 год: Лев, Дева, Весы, Скорпион
Ростовской области грозит экологическая катастрофа из-за Донбасса
Бывший СССР
Ростовской области грозит экологическая катастрофа из-за Донбасса
Общество
"Ты что, пил?": Путин рассказал, что ему ночью позвонил Ротенберг
Общество
На Ямале работы лишилась журналистка, задавшая вопрос Путину
Соломон Соловьев Рики Мартин, который нашел себя - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Тотальная украинизация: отменить нельзя внедрять Руслан Веснянко Любовь Степушова Топ-10 лучших экономических проектов России 2019 года Любовь Степушова
Комментарии
"Северный поток-2". Осталось проложить 160 километров
Президент Бразилии попал в больницу после падения в своей резиденции
В Крыму не стали обращать внимания на претензии ЕС по Крымскому мосту
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Упавший Су-57 должны были передать военным на этой неделе
Сенат США определил условия для снятия санкций с России
"Нафтогаз" опасается, что Россия может сорвать транзит газа
Яна Рудковская зарабатывает миллионы на постах в Instagram
Ростовской области грозит экологическая катастрофа из-за Донбасса
Зюганов: Россию готовят к досрочным выборам президента
"Я не пошутил": почему Зюганов заговорил о досрочных президентских выборах
"Я не пошутил": почему Зюганов заговорил о досрочных президентских выборах
В Крыму не стали обращать внимания на претензии ЕС по Крымскому мосту
Сенат США определил условия для снятия санкций с России
Врачи назвали самые безопасные способы приготовления яиц
На Ямале работы лишилась журналистка, задавшая вопрос Путину
Осложнения после гриппа и простуды
Осложнения после гриппа и простуды
Зюганов: Россию готовят к досрочным выборам президента
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
"Северный поток-2". Осталось проложить 160 километров
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ