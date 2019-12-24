Арестованный священник в Оренбуржье оставил долг в 300 тысяч рублей

В селе Саракташе Оренбургской области новое руководство обители, которой ранее руководил обвиненный в преступлениях против несовершеннолетних священник Николай Стремский, принимает меры, направленные на ликвидацию долгов. Об этом сообщает информагентство РИА "Новости".

Напомним, 17 декабря ФНС приостановила операции по расчетному счету учреждения. Поступающие деньги идут на выплату налогов и пеней. Кроме этого, обитель задолжала около 300 тысяч рублей за услуги ЖКХ.

Что говорят в епархии?

Представители епархии опровергли арест счетов и активов православной Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия в сумме около полумиллиона рублей.

Как сообщалось ранее, Стремский помещен в СИЗО до 12 февраля. Еще в изолятор поместили его приемную дочь и ее мужа, срок их заключения завершится 12 января.