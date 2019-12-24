"Ъ": Доля контрафакта в российских ТЦ составляет 60%

Объекты островной торговли в российских торговых центрах имеют около 60% контрафактной продукции. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на результаты исследования BrandMonitor.

Объем торговли контрафактной продукции составляет около 25 миллиардов в год. В число самых популярных товаров для подделок попали детские игрушки, аксессуары для электроники и рюкзаки. Примечательно, что по итогам сотрудников "островков", около 69% заявили, что знают о продаже контрафактной продукции.