Объекты островной торговли в российских торговых центрах имеют около 60% контрафактной продукции. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на результаты исследования BrandMonitor.
Объем торговли контрафактной продукции составляет около 25 миллиардов в год. В число самых популярных товаров для подделок попали детские игрушки, аксессуары для электроники и рюкзаки. Примечательно, что по итогам сотрудников "островков", около 69% заявили, что знают о продаже контрафактной продукции.
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