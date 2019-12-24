Американцы закупились на рекордную сумму перед праздниками

По сведениям информагентства Bloomberg, результаты предпраздничного шопинга 2019 года в Америке стали рекордными. Super Saturday с итогом в $34,4 млрд стал самой прибыльной датой в истории розничной торговли Штатов.

"Если изучить результаты "Большой четверки" мега-ритейлеров: Walmart, Amazon, Costco и Target, можно сделать вывод, что нынешняя "Суперсуббота" прошла с самым лучшим трафиком, который был за последние годы", — пояснил руководитель исследовательской компании по розничной торговле Крейг Джонсон.

Что способствовало росту продаж?

По мнению Джонсона, свою роль в этом сыграло увеличение рабочих мест в США, повышение доходов домохозяйств. Но, как в последнее время отмечают эксперты, все больше покупателей перемещаются в Сеть. Ритейлеры постоянно улучшают функционал своих платформ, процесс становится все комфортнее. Как итог — онлайн-расходы в этом сезоне достигли 58% от общих объемов продаж.