"Безобразие": Путин высказался о проблемах малого бизнеса

Президент России Владимир Путин принял участие во встрече с общественностью в Адыгее. В ходе диалога он рассказал о своем отношении к ущемлению малого бизнеса в стране. По его мнению, такая ситуация начала складываться еще задолго до Советского Союза - со времен древлян.

"То, что вы сказали, это, конечно, анекдотично выглядит, но в то же время безобразно", - прокомментировал российский лидер ужесточение требований со стороны контрольно-надзорных органов.

Президент напомнил, что правительство страны готовит "регуляторную гильотину", которая "должна отменить все, что себя изжило, что не работает и что мешает двигаться вперед".