Численность самозанятых в России превысила 330 тысяч

Самозанятыми на сегодняшний день в России зарегистрировались более 330 тысяч человек. Об этом сегодня, 23 декабря, журналистам рассказал руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС России) Михаил Мишустин.

"По данным на сегодня, 23 декабря 2019 года, налогоплательщиками налога на профессиональный доход зарегистрировалось более 330 тысяч человек", — пояснил Мишустин.

Среди них 18% работают водителями такси, около 10% сдают квартиры, 5,7% — предоставляют услуги репетиторов и 4,8% трудятся в сфере маркетинга и рекламы.

Как отметил Мишустин, легализация самозанятых в РФ показала хорошие результаты и оказалась востребованной гражданами.

Напомним, с начала 2020 года в России налог на самозанятых граждан распространится еще на 19 регионов. В настоящее время эксперимент проводится только в Москве, республике Татарстан, Калужской области и Подмосковье.