Премьер-министр России Дмитрий Медведев продлил действие эксперимента по введению в нашей стране системы возврата НДС (tax free) на год, включив в него 3 новых региона страны.
"Я подписал новое постановление, не только продлевающее период действия этого пилотного проекта до 31 декабря будущего года, но и позволяющее расширить географию и количество участников этого процесса. К 13 областям, где эта система работает, прибавятся Ленинградская область, Приморский и Хабаровский края", — уточнил Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.
Также премьер пояснил, что теперь будет "убрана привязка этой методики к определенным адресам магазинов, что предусматривалось в прошлой версии постановления".
"Теперь в этой системе могут принимать участие не только компании, зарегистрированные по конкретным адресам, а все представители розничной торговли региона, если она осуществляется российскими юридическими лицами", — добавил глава правительства.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.