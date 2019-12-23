Кабмин добавил 3 региона России в эксперимент по tax free

Премьер-министр России Дмитрий Медведев продлил действие эксперимента по введению в нашей стране системы возврата НДС (tax free) на год, включив в него 3 новых региона страны.

"Я подписал новое постановление, не только продлевающее период действия этого пилотного проекта до 31 декабря будущего года, но и позволяющее расширить географию и количество участников этого процесса. К 13 областям, где эта система работает, прибавятся Ленинградская область, Приморский и Хабаровский края", — уточнил Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.

Также премьер пояснил, что теперь будет "убрана привязка этой методики к определенным адресам магазинов, что предусматривалось в прошлой версии постановления".