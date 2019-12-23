Россия нарастила запасы нефти и газа в 2019 году

Прирост объемов нефти с конденсатом в РФ по результатам 2019 года составит около 558 млн тонн, газа — 560 млрд куб. Метров. Таковы данные Минприроды России о состоянии минерально-сырьевой базы (МСБ) страны.

В том числе, по итогам текущего года планируется прирастить 558 млн тонн нефти с конденсатом по категории А+В1+С1, а также 560 млрд куб. метров газа по категориям С1+С2.Напомним, по результатам 2018-го года прирост запасов нефти в нашей стране составлял 578 млн тонн, запасов природного газа — 673 млрд куб. м.

Следует подчеркнуть, что у РФ крупнейшая сырьевая база жидких углеводородов, что обеспечивает государству 6-ю позицию рейтинга среди стран-держателей запасов.