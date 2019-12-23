Премьер-министр России Дмитрий Медведев продлил эксперимент tax free на год. Также глава правительство распространил действие эксперимента еще на три региона.

"Сейчас я подписал новое постановление, которое не только продлевает срок действия этого пилотного проекта до 31 декабря 2020 года, но и позволяет расширить географию и число участников этого процесса. К 13 регионам, где это все действует, добавятся еще три: это Ленинградская область, Приморский и Хабаровский края", - рассказал журналистам Медведев.