Руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с корреспондентом "Российской газеты" пояснил, что россияне, которые откладывают свой выход на пенсию по старости минимум на один год, получают за это два бонуса.
В результате, их пенсионные выплаты будут выше из-за повышения индивидуального пенсионного коэффициента, а также фиксированной выплаты на соответствующие коэффициенты.
Коэффициенты для страховой пенсии и фиксированной выплаты за год отложенного права составляют 1,07 и 1,056 соответственно, напомнил Дроздов. Максимальный размер коэффициентов (за десять лет и более) — 2,32 и 2,11.
Так, если у гражданина России имеется 200 индивидуальных пенсионных коэффициентов, при назначении пенсии со дня возникновения данного права выплаты (в соответствии с показателями текущего года) будут составлять 22 782,19 рубля.
Если же человек решит уволиться через десять лет, он сможет получать пенсию в сумме 51 734,50 рублей в месяц (87,24×200×2,32 + 5 334,19×2,11), пояснили в ПФР.
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