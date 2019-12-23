В ПФР объяснили, как заработать пенсию более 50 тыс.рублей

Руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с корреспондентом "Российской газеты" пояснил, что россияне, которые откладывают свой выход на пенсию по старости минимум на один год, получают за это два бонуса.

В результате, их пенсионные выплаты будут выше из-за повышения индивидуального пенсионного коэффициента, а также фиксированной выплаты на соответствующие коэффициенты.

Коэффициенты для страховой пенсии и фиксированной выплаты за год отложенного права составляют 1,07 и 1,056 соответственно, напомнил Дроздов. Максимальный размер коэффициентов (за десять лет и более) — 2,32 и 2,11.

Как получить пенсию больше 50 тысяч рублей?

Так, если у гражданина России имеется 200 индивидуальных пенсионных коэффициентов, при назначении пенсии со дня возникновения данного права выплаты (в соответствии с показателями текущего года) будут составлять 22 782,19 рубля.

Если же человек решит уволиться через десять лет, он сможет получать пенсию в сумме 51 734,50 рублей в месяц (87,24×200×2,32 + 5 334,19×2,11), пояснили в ПФР.