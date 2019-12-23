Крупные банки повысили премии топ-менеджерам

За минувшие пять лет размер вознаграждений высшему руководству банков в России вырос в шесть раз.

Как сообщают "Известия", больше всех за первые девять месяцев 2019 года выплатил ключевым сотрудникам "Сбербанк России" — 3,8 млрд рублей. В топ-3 также вошли "ВТБ" и "Газпромбанк", выплатившие высшему руководству по 3,3 млрд рублей.

Далее в рейтинге расположились "Альфа-банк" (чуть более 2 млрд рублей) и банк "Открытие" (1,76 млрд рублей).Также отмечается, что с 2015 года "Райффайзенбанк" и "Россельхозбанк" повысили размер вознаграждений топ-менеджерам приблизительно в два раза, "Альфа-банк" и "ВТБ" — в три раза, "Сбербанк" — в четыре раза, а "Московский кредитный банк" — шестикратно.