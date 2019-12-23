В Татарстане 70 тысяч жителей не могут выехать за рубеж из-за долгов

В настоящее время свыше 70 тысяч жителей Республики Татарстан накопили долги, которые не позволяют им покинуть страну. Об этом журналистам рассказали в УФССП (управлении Федеральной службы судебных приставов) по региону.

Напомним, что запрет на выезд как ограничительная мера применяется при накоплении долгов, в сумме превышающих 30 тысяч рублей, в некоторых случаях достаточно задолженности в 10 тысяч рублей. Постановление по поводу запрета на выезд за границы России отменяют, если гражданин полностью погасит долг в размере 100%.

По итогам 11 месяцев 2019 года, в рамках акции "Узнай о своих долгах" за соответствующими сведениями обратились более 800 тысяч жителей Татарии, что на 48,7% больше, чем в том же периоде 2018 года.