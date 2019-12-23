Новый офис РЖД будет строить японская компания

В конкурсе на застройку Рижского грузового двора в Москве победа досталась японской компании Nikken Sekkei.

Именно она будет вести строительство нового комплекса, главным зданием которого станет центральный офис ОАО РЖД.

Как написано в сообщении пресс-службы РЖД со ссылкой на Андрея Старкова, заместителя гендиректора компании, на конкурс было подано 64 заявки. Участие в нем приняли 110 строительных организаций из 15 стран.

"Мы выбрали пять компаний, которые обладают полной компетенцией: две — из Голландии, 1 — из Японии, 1 — из США и еще был совместный проект компании из России и ее зарубежных партнеров. В финале победила японская компания. Она приступит к строительству непозднее 2021 года",

— сказал Старков. И добавил, что стройка будет вестись на средства частных инвесторов.