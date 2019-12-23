Директор завода в Тюмени вернет экс-партнерам 58 млн.рублей

Собственника одного из самых крупных заводов города Тюмень по производству кирпича "Инвест-силикат-стройсервис" Владимира Черепанова хотят обязать вернуть банкротящемуся предприятию "Стройтрест" 58 миллионов рублей.

Эти средства выступают компенсацией за 12 квартир в коттеджном поселке "House-club", которые ему передали владельцы компании-застройщика.

"Сделки планируется оспорить, деньги — вернуть в конкурсную массу", — пояснил арбитражный управляющий "Стройтреста" Павел Сидор.

Как передает ura.news, в суде уже оспорили сделки взаимозачета между застройщиком и заводом "ИСС" в размере чуть более 43 миллионов рублей.