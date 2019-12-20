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"Батьку" подразнили Гуцериевым?

Экономика

Сегодняшняя встреча президентов Путина и Лукашенко, как считают многие эксперты, должна определить перспективы развития союзного государства на ближайшие 5-10 лет. Вместе с тем, высокопоставленные российские чиновники в преддверии этого саммита не раз выступали с довольно резкими комментариями, словно бы желая "надавить" на белорусского лидера — чего стоит заявление министра экономразвития Максима Орешкина о "трёх группах вопросов, которые блокируют финальные договорённости". И, похоже, давление на "батьку" не ограничилось словесными интервенциями: почему-то именно сейчас силовики организовали атаку на бизнесмена Михаила Гуцериева, которого с Александром Лукашенко связывают не только деловые, но и дружеские отношения.

В пользу этой версии говорит, прежде всего, абсурдность выдвигаемых против Михаила Гуцериева и его сына Саида обвинений. Олигарха обвиняют в том, что он контрабандой экспортировал на Украину 100 тыс тон нефти на сумму в 2 млрд рублей. Организатором схемы была якобы компания "Фортеинвест", возглавляемая Саидом Гуцериевым.

Во-первых, сама по себе сумма "аферы века" выглядит смехотворной и уж точно несоразмерной тем рискам, которая подобная сделка несла бы в себе для всей семьи Гуцериевых. "Фортинвест" — компания, показавшая по итогам прошлого года выручку в 168 млрд рублей, общий же годовой оборот компаний семейного холдинга превышает 1,5 трлн рублей! И что, ради ещё двух миллиардов рублей Михаил Гуцериев позволил бы сыну поставить под удар всю свою бизнес-империю? Да и самому Саиду Гуцериеву, бизнесмену с оксфордским образованием, вряд ли такое могло прийти в голову…

Во-вторых, Михаил Гуцериев как никто умеет выстаивать отношения с российской властью и бизнес-элитой. Он, напомним, один из немногих предпринимателей, которому удалось полностью опровергнуть все сфабрикованные против него уголовные обвинения и вернуться в Россию после трехлетней вынужденной эмиграции — это было в 2007–2010 гг. С тех пор структуры семьи Гуцериевых входят в число не только крупнейших налогоплательщиков, но и самых заметных социально ответственных предприятий. Учрежденный группой "Сафмар" одноименный благотворительный фонд ежегодно тратит десятки миллиардов рублей на оснащение региональных детских больниц, поддержку детского спорта и т. д. И предполагать после этого, что Гуцериевы втайне от Москвы могли снабжать стратегическим сырьем недружественную Украину — согласитесь, нонсенс. Особенно если снова вспомнить о вменяемой им сумму "контрабандной сделки".

Таким образом, единственным логичным объяснением неожиданного "наезда" силовиков на структуры Михаил Гуцериева, как сообщили некоторые СМИ, остаётся желание Москвы "подразнить" Александра Лукашенко и сделать его более сговорчивым. Тем более, что сам факт возбуждения уголовного дела и проведения каких-либо следственных действий никем официально не подтвержден. Сам олигарх категорически опроверг информацию об "обысках" в любом из офисов группы компаний, а сообщения прессы назвал "провокацией". То есть, скорее всего, атака ограничилась банальной пиар-кампанией, и эта кампания должна сойти на нет, как только российскую сторону удовлетворят результаты переговоров с президентом Белоруссии.

Сергей КОВЫЛИХИН.

Темы фортинвест торговля нефтью михаил гуцериев александр лукашенко
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