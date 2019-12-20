Из 68 кинофильмов с господдержкой за год окупились только 8

За 11 месяцев текущего года всего 8 фильмов из 68, получивших господдержку, смогли окупиться в прокате.

Как передает РБК, в их число вошли такие работы, как "Любовницы", "Трезвый водитель" и "Миллиард". В 2018 году за тот же самый период в прокате окупились 9 из 54 кинофильмов, которые снимались при финансовой поддержке государства. Выходит, что успешным в коммерческом плане оказался только каждый 6-й фильм.

Всего в 2019 году в прокат вышли 168 российских фильмов, притом что в 2018 их было 140. Размер бюджета картин, снятых без помощи государства, пока не назывался.

Отмечается, что для того, чтобы картина стала коммерчески успешной, ей требуется собрать в прокате в два раза больше средств, чем было инвестировано в съемки, рассказал аналитик кинобизнеса Сергей Лавров. Примерно половина кассовых сборов по итогам проката идет кинотеатрам, еще примерно 10-15% достается дистрибьютору, а продюсерам достается не более 40-42% кассовых сборов, уточнил Лавров.