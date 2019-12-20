Министр экономического развития России Максим Орешкин посчитал странным стремление "некоторых высокопоставленных парламентариев" получать на рассмотрение идеальные законопроекты, которые не требуют внесения правок. Об этом он рассказал журналистам в неофициальной обстановке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ в Санкт-Петербурге.
Как передает РБК, выступая 17 декабря в Совфеде, министр заявил, что закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), прошедший первое чтение в Госдуме, следует детально доработать ко второму чтению — во избежание вреда для дл эффективно действующих уже сегодня мер.
"Действительно, закон в том виде, в котором он существует, является сырым и спорным", — сказал Орешкин.
Он напомнил также, что в ходе первого чтения документа в Госдуме, а также во время рассмотрения документа в правительстве возникали бурные обсуждения. Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил членов правительства останавливать "сырые" законы и не вносить их на рассмотрение Госдумы.
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