Орешкин ответил Володину за слова про сырой инвесткодекс

Министр экономического развития России Максим Орешкин посчитал странным стремление "некоторых высокопоставленных парламентариев" получать на рассмотрение идеальные законопроекты, которые не требуют внесения правок. Об этом он рассказал журналистам в неофициальной обстановке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ в Санкт-Петербурге.

Как передает РБК, выступая 17 декабря в Совфеде, министр заявил, что закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), прошедший первое чтение в Госдуме, следует детально доработать ко второму чтению — во избежание вреда для дл эффективно действующих уже сегодня мер.

"Действительно, закон в том виде, в котором он существует, является сырым и спорным", — сказал Орешкин.

Он напомнил также, что в ходе первого чтения документа в Госдуме, а также во время рассмотрения документа в правительстве возникали бурные обсуждения. Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил членов правительства останавливать "сырые" законы и не вносить их на рассмотрение Госдумы.