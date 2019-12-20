Эксперт: динамика рубля － позитивная

Положительная динамика цен на нефть все еще оказывает поддержку российскому рублю. Об этом журналистам рассказал глава департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

«Темпы укрепления нацвалюты незначительно упали, но позитивный настрой все еще сохраняется. Вчера доллар против рубля торговался, в основном, в диапазоне 62,30-62,60 рублей, евро приблизился к значению 69,35 рублей», - рассказал эксперт

Кроме этого, он пояснил, что секционные риски не оказали значительного воздействия на курс рубля. Новости также продолжают способствовать укреплению нацвалюты, добавил эксперт.