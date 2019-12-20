Uber выгнали из Германии

Сервис онлайн-заказа такси "Uber" вынужден прекратить свою работу в Германии. Решением окружного суда Франкфурта компании запретили деятельность на территории страны. А если сервис продолжит работать нелегально, за это ему грозят огромные штрафы.

Так, за каждую незаконную поездку по Германии американская компания должна будет заплатить 250 евро, причем при повторных нарушениях эта сумма будет увеличиваться, пока не дойдет до 250 тысяч евро. Отметим, что из-за решения Европейского суда в 2017 году компания уже значительно изменила свою модель работы на территории ЕС.

Теперь вместо пользования услугами многих независимых водителей, как это практикуется в Северной Америке, сервисом заключаются эксклюзивные контракты с частными компаниями, работники и машины которых имеют все нужные лицензии.