Эксперты прогнозируют массовое закрытие ТЦ в России

Крупнейшие торговые центры в РФ могут начать массово закрываться по причине падения к ним интереса. Такого мнения придерживается руководитель компании "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.

Эксперт прогнозирует, что к 2023-му году в городах с миллионным населением торговля может и совсем пропасть из 100 объектов общей площадью 1,2 миллионов "квадратов", сообщает Рамблер.

Также отмечается, что уже на будущий год не заявлен ввод ни одного объекта свыше 100 тысяч квадратных метров. Падение интереса к ТЦ, как считают эксперты, вызвано развитием торговли в Сети. Так, в I полугодии текущего года рынок интернет-продаж одежды, обуви и аксессуаров увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Застройщики, стремясь вернуть интерес потребителей, по мнению экспертов, переориентируются на развлекательные форматы. Но это не всегда может приносить прибыль, поясняют специалисты.