Стоимость услуг банков и тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут повыситься из-за введения новых правил по взысканию долгов. Таким мнением поделились эксперты из разных отраслей после заседания рабочей группы по реализации регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности.
Как полагают представители отрасли, не следует распространять нормы для профессиональных коллекторов на компании других видов деятельности, для которых работа по взысканию долгов - не основная.
«Нововведения, возможно, скажутся и на потребителях, так как организации будут вынуждены каким-либо образом компенсировать дополнительные траты», - отметила собеседник издания «Коммерсант».
Новый законопроект по возврату просроченной задолженности граждан, начнет действовать в 2021-м году. Документ заменит актуальную редакцию.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.