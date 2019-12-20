Россиян ждет рост цен на услуги ЖКХ и банков

Стоимость услуг банков и тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут повыситься из-за введения новых правил по взысканию долгов. Таким мнением поделились эксперты из разных отраслей после заседания рабочей группы по реализации регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности.

Эксперты выступают категорически против новых методов, которые могут быть введены

Как полагают представители отрасли, не следует распространять нормы для профессиональных коллекторов на компании других видов деятельности, для которых работа по взысканию долгов - не основная.

«Нововведения, возможно, скажутся и на потребителях, так как организации будут вынуждены каким-либо образом компенсировать дополнительные траты», - отметила собеседник издания «Коммерсант».

Новый законопроект по возврату просроченной задолженности граждан, начнет действовать в 2021-м году. Документ заменит актуальную редакцию.