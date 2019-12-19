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Экономика Японии возможно вступила в рецессию

Экономика

Экономика Японии, очевидно, уже находится в умеренной рецессии и сможет немного восстановиться в будущем году, что заставит ЦБ сохранить масштабные стимулы. С таким заявлением выступил бывший главный экономист Банка Японии Хидео Хаякава. Об этом передает информагентство Reuters.

Как отметил Хаякава, с учетом того, что возможности для стимулирования заканчиваются, Банк Японии, скорее всего, решит воздержаться от использования новых методов стимулирования, если внешним или рыночным шоком не будет нанесен более мощный негативный удар по экономике. При этом из-за длительного застоя в экономике ЦБ страны не удастся привести в норму денежно-кредитную политику ближайшей перспективе.

"С учетом того, что уровень инфляции весьма далек от целевого показателя японского ЦБ в 2%, регулятору не удастся в скором время уменьшить стимулирование, — пояснил Хаякава, который сейчас занимает должность старшего экономиста частного аналитического центра Fujitsu Research Institute. — Лучшее, что ему, очевидно, удастся сделать, — это осуществить "скрытую" нормализацию или продолжить сокращение покупок активов".

 

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