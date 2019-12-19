Экономика Японии возможно вступила в рецессию

Экономика Японии, очевидно, уже находится в умеренной рецессии и сможет немного восстановиться в будущем году, что заставит ЦБ сохранить масштабные стимулы. С таким заявлением выступил бывший главный экономист Банка Японии Хидео Хаякава. Об этом передает информагентство Reuters.

Как отметил Хаякава, с учетом того, что возможности для стимулирования заканчиваются, Банк Японии, скорее всего, решит воздержаться от использования новых методов стимулирования, если внешним или рыночным шоком не будет нанесен более мощный негативный удар по экономике. При этом из-за длительного застоя в экономике ЦБ страны не удастся привести в норму денежно-кредитную политику ближайшей перспективе.