Росстат пересмотрел данные о реальных доходах россиян

В соответствии с обновленными данными от Росстата, в IV квартале 2018 года падение реальных доходов жителей России составляло 0,8%. Ранее называлась цифра в 2%.

Как передает РБК, в III квартале рост оказался нулевым (ранее — 0,2%), во II показатель увеличился на 0,2% (ранее — 1,1%), в I — 1% (ранее — 1,4%).

Сведения о том, что оценку роста реальных располагаемых доходов граждан РФ за 9 месяцев 2019-го года подвергли пересмотру, вчера сообщило Минэкономразвития.

Представители ведомства рассказали, что это обусловлено пересмотром внутригодового изменения показателя в минувшем году. Прежняя оценка была на уровне 0,2%, новая — уже 0,8%. Это на 0,6 процентного пункта, или четырехкратно больше прошлой оценки.