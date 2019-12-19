Путин ответил на вопрос, что не нравится Лукашенко в Союзном государств

Владимир Путин, выступая на большой пресс-конференции 19 декабря, ответил на вопрос, что Александру Лукашенко не нравится в интеграции в рамках Союзного договора.

Путин отметил, что решение о создании Союзного государства — правильное, "и с точки зрения этноса, и с точки зрения истории". Поэтому сближение с Белоруссией — это хорошо. Здесь есть достижения, особенно в социальной сфере, но многие решения 1991 года до сих пор не реализованы — почти 90%, сказал президент.

По его словам, в сфере экономики в ЕАЭС интеграция глубже, чем в Союзном государстве."Мы продаем в Белоруссию нефть и газ без пошлины. Что касается продаж нефтепродуктов в Европу и в Белоруссию, то у Минска самые низкие цены, какие возможны для заграничных партнеров. Доходность по для "Газпрома" отличается в 4 раза", — сказал Путин.

"У нас средневзвешенная цена — 70 долларов за тысячу кубов. При этом чем дальше от мест добычи, тем больше мы дотируем эту цену. Смоленск относится к такой зоне, где дотирование самое высокое. Смоленск потребляет 2 млрд, в Белоруссию мы продаем 20 млрд. И если мы будет дотировать всю белорусскую экономику, это значит, что мы дотируем целиком, в данном случае, такой первичный энергоноситель, как газ, для всей страны. И это очень странная постановка вопроса. Россия, получается, должна дотировать другую страну так же, как самую дотируемую область России. Это, конечно, можно, но для этого нужны особые правила в сфере налогообложения, дотационной политики и т. д.", — отметил президент РФ.

Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина проходит в 15-ый раз в Центре международной торговли в Москве.

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