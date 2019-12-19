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Источник Правда.Ру

Воронежская область накопила долгов по зарплате свыше 43 млн рублей

Экономика

Около 43,6 миллиона рублей достигла сумма долгов по зарплатам сотрудникам предприятий Воронежской области, по сведениям на 1 декабря этого года. Такие данные приводит "Воронежстат".

По информации компаний наблюдаемых видов экономической деятельности, общий размер задолженности по зарплатам работникам, по данным на начало декабря 2019 года, составляет 43,6 миллиона рублей. Общее число сотрудников, перед которыми отмечалась задолженность по зарплатам, достигло 700 человек, следует из материалов "Воронежстата".

Какова средняя зарплата в Воронежской области?

А ранее ряд СМИ писали, что за первые 10 месяцев 2019 года размер средней зарплаты в Воронежском регионе составил 32,5 тысячи рублей, а в октябре средний показатель в регионе был 33,7 тысячи рублей.

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