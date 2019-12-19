Жители России берут микрозаймы на еду и одежду перед праздниками

Перед новогодними праздниками россияне начали брать микрозаймы на подарки и развлечения. Об этом передает "РИА Новости", ссылаясь на данные финансового маркетплейса "Юником 24".

"В процессе опроса среди потенциальных клиентов удалось определить, что 45% не хватает средств на подарки, 40% — на новогодний стол, 10% — на развлечения и запланированные путешествия во время праздников, 5% — на иные нужды, среди которых приобретение одежды к празднику, услуги сферы красоты и другие", — цитирует агентство материалы исследования.

Как отмечают аналитики, декабрьское повышение спроса на займы является традиционным явлением, причем пика показатель достигает во второй декаде месяца, когда подготовка к праздникам идет наиболее активно.