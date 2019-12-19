Перед новогодними праздниками россияне начали брать микрозаймы на подарки и развлечения. Об этом передает "РИА Новости", ссылаясь на данные финансового маркетплейса "Юником 24".
"В процессе опроса среди потенциальных клиентов удалось определить, что 45% не хватает средств на подарки, 40% — на новогодний стол, 10% — на развлечения и запланированные путешествия во время праздников, 5% — на иные нужды, среди которых приобретение одежды к празднику, услуги сферы красоты и другие", — цитирует агентство материалы исследования.
Как отмечают аналитики, декабрьское повышение спроса на займы является традиционным явлением, причем пика показатель достигает во второй декаде месяца, когда подготовка к праздникам идет наиболее активно.
"Именно за это время, согласно предварительным прогнозам, жителями РФ будет оформлено в МФО почти половина от всех займов в декабре. Речь идет 1,7-1,8 млн на общую сумму 18 млрд рублей", — сообщает агентство.
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