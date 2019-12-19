Производство шампанского в России может сократиться до 3 раз

Объемы производства шампанского в России могут резко упасть из-за нового закона о виноделии. Об этом изданию "Ведомости" сообщили президент "Абрау-Дюрсо" Павел Титов и гендиректор "Игристых вин" Юрий Дудко. Эти предприятия выпускают 50% игристого вина в РФ.

Этот закон Госдума приняла в среду сразу во втором и третьем (заключительном) чтениях, в нем присутствует запрет на применение в производстве импортного вина, винограда и сусла. Также предусматривается маркировка на этикетке и контрэтикетке "виноградосодержащих напитков" крепостью до 22% "Не является вином", которая должна занимать не менее 20% площади; аналогичная надпись должна содержаться и при выкладке в торговых точках.

Какие еще требования содержит новый закон?

Вино из 100% российского винограда сможет иметь название "Вино России" и будет выделяться при реализации в розничных магазинах. Закон начнет действовать через 180 дней. Отмечается, что нововведения ударят, главным образом, по производству игристых вин — в России отмечается нехватка собственного виноматериала, пояснил Дудко. По информации таможенных органов, в прошлом году было импортировано 12 миллионов дал виноматериалов. Причем 25% импорта пришлось на "Игристые вина", 19% — на "Абрау-Дюрсо", по сведениям ЦИФРРА.