России посоветовали активнее изымать богатство чиновников

России следует расширить список активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, глав госкомпаний и судей, которые могут быть изъяты как незаконное богатство. Эта рекомендация была дана международной Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по результатам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в РФ.

Выездная миссия FATF в Москве прошла с 11 по 29 марта этого года, что стало 4-й по счету проверкой, предыдущая прошла 10 лет назад — в 2008-м году. Экспертами учрежденной "Большой семеркой" (G7) межправительственной организации был оценен уровень борьбы нашей страны с отмыванием денег. 18 октября обнародовали первые итоги, а на днях FATF разместила расширенный доклад.

Отмечается, что РФ — не крупный центр отмывания, а главный источник нелегальных доходов, существенная часть которых отмывается в других странах, пояснили эксперты FATF. Причем большая часть незаконных доходов идет от хищений из бюджета, вследствие ухода от налогов, коррупции, мошенничества в финансовом секторе и торговли наркотиками.