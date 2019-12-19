В России изменятся правила выхода на пенсию в 2020 году

В будущем году в России изменится возраст выхода на пенсию. Новые правила начнут действовать в связи с продолжающимся переходным периодом пенсионной реформы.

"В I полугодии 2020 года на пенсию смогут выйти женщины, которые родились во II полугодии 1964 года, и мужчины, родившиеся во II полугодии 1959 года", — передают "Аргументы и факты". Этим гражданам исполнится в новом году 55,5 и 60,5 лет. Согласно прежним правилам, они бы вышли на пенсию на 6 месяцев раньше.

Далее, в соответствии с графиком, во II полугодии 2021 года на пенсию выйдут женщины, родившиеся в I полугодии 1965 года, и мужчины, которые родились в I полугодии 1960 года. В результате, они начнут получать пенсии в возрасте 56,5 и 61,5 год соответственно.

Что еще нужно для высокой пенсии, кроме стажа?

Помимо достижения определенного возраста для выхода на пенсию, требуется накопить достаточно трудового стажа и пенсионных баллов. В будущем году стаж должен составлять не меньше 11 лет (в 2019 году — 10 лет), а число баллов — от 18,6 (в 2019 году — 16,2).