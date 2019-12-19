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Источник Правда.Ру

Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов

Экономика

Миллиардеры России становятся богаче только благодаря сверхвысокой монополизации отечественной экономики. Такое мнение выразил научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Эксперт отметил, что действующая ныне государственная система превратила РФ в "рай" для миллиардеров.

Чаще всего, отметил Делягин, у предпринимателей есть связи, позволяющие добиваться выгодных решений властей.

"Ваш бизнес растет в цене практически при любых обстоятельствах. Вы знаете, какие рынки покажут рост, а какие — будут падать (в частности, благодаря вашим усилиям), и на основе этого вкладываете средства с почти гарантированной прибыльностью", — цитирует "РБК" слова эксперта.

Также Михаил Делягин напомнил, что 10% жителей России испытывают проблемы даже с покупкой еды, а для 70% покупка бытовой техники становится нерешаемой задачей.

"Такое большое число бедных у нас потому, что так много сверхбогатых людей. Государство сделало из России райское место для миллиардеров", — подытожил эксперт.

Темы россия причины эксперт бедность экономика михаил делягин
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