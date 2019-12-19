Миллиардеры России становятся богаче только благодаря сверхвысокой монополизации отечественной экономики. Такое мнение выразил научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Эксперт отметил, что действующая ныне государственная система превратила РФ в "рай" для миллиардеров.
Чаще всего, отметил Делягин, у предпринимателей есть связи, позволяющие добиваться выгодных решений властей.
"Ваш бизнес растет в цене практически при любых обстоятельствах. Вы знаете, какие рынки покажут рост, а какие — будут падать (в частности, благодаря вашим усилиям), и на основе этого вкладываете средства с почти гарантированной прибыльностью", — цитирует "РБК" слова эксперта.
Также Михаил Делягин напомнил, что 10% жителей России испытывают проблемы даже с покупкой еды, а для 70% покупка бытовой техники становится нерешаемой задачей.
"Такое большое число бедных у нас потому, что так много сверхбогатых людей. Государство сделало из России райское место для миллиардеров", — подытожил эксперт.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.