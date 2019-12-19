ПФР: пенсии вырастут на 3% в 2020 году

В будущем году реальный рост пенсий в России достигнет порядка 3%. Об этом журналистам заявил руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

"Индексация пенсий почти в два раза выше, чем уровень инфляции. В результате реальный рост пенсий около 3% — налицо", — сказал в интервью телеканалу "Россия-24" Антон Дроздов.

При этом, как он отметил, за предстоящие три года размер пенсионных выплат может подняться на 18% в сравнении с 2019 годом. В итоге, как заявил глава Пенсионного фонда, к 2022 году средняя сумма пенсий будет составлять 18,3 тысячи рублей.

А ранее Дроздов заявил о том, что индексации пенсий в РФ будут превышать значение инфляции ежегодно.