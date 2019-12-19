Эксперты назвали лучшую марку семги

В Экспертном центре "Росконтроль" проведено исследование семги. В тестировании участвовала продукция брендов "Круглый год", "Русское море", "А'море", "Меридиан", "Просто", "Санта-Бремор" и Clever.

Как сообщает Lenta. ru, в процессе проверки обнаружилось, что самый свежий продукт у марки "Меридиан". А образцы "Русское море", "Просто" и Clever не выдержат длительного хранения. Эксперты также определили, что под видом семги под брендом Clever продают другой вид рыбы.

Семга с "сюрпризом"

Помимо этого, в образцах от "А'море", "Круглый год" и Clever специалисты выявили бактерии группы кишечной палочки, а в семге "Меридиан", "А'море", "Круглый год" - листерий.

Кто победил?

По результатам проверки специалисты рекомендовали к покупке только продукцию брендов "Русское море", "Просто" и "Санта-Бремор".